Il Twinning Project si espande in Italia per trasformare le vite attraverso il calcio

Questa mattina è stato annunciato che il Twinning Project si diffonderà in tutta Italia entro il 2026. Il progetto, già noto all’estero, collega le società di calcio professionistiche con le carceri italiane per offrire programmi di riabilitazione attraverso lo sport. L’obiettivo è usare il calcio come strumento per aiutare i detenuti a reinserirsi nella società. La notizia è stata accolta con interesse da molte parti, anche perché si tratta di un’iniziativa innovativa e concreta.

Nel 2026, il Twinning Project si espande in tutta Italia, portando un programma di riabilitazione riconosciuto a livello internazionale che gemella le società di calcio professionistiche con gli istituti penitenziari del territorio. L'iniziativa utilizza il calcio come potente strumento di formazione, benessere e sviluppo personale, favorendo la riabilitazione e il reinserimento sociale e migliorando le prospettive future dei partecipanti. Nel 2026 il Twinning Project ETS avvierà il suo programma in cinque città italiane, in collaborazione con le rispettive società calcistiche e con gli istituti penitenziari e minorili del territorio, con un'attenzione particolare ai detenuti più giovani.

