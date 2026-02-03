Il Trattato New Start in scadenza Cremlino | Tra poco il mondo sarà in una situazione più pericolosa

Questa settimana, il trattato New Start scade il 5 febbraio. Mosca ha annunciato che non farà nessuna mossa prima di quella data, anche se propone di estenderlo di un anno. Il Cremlino avverte che senza un accordo il rischio di escalation nucleare aumenta, e il mondo potrebbe trovarsi in una situazione più pericolosa.

Il trattato scade giovedì 5 febbraio e resta sul tavolo la proposta russa per l'estensione della durata di un anno, anche se Mosca non intraprenderà nessuna iniziativa prima di questa data. Dall'altra parte, però, gli Stati Uniti propongono l'elaborazione di un nuovo accordo. E il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, avverte che tra pochi giorni il mondo potrebbe trovarsi in "una situazione più pericolosa di quella attuale". Il riferimento è alla scadenza del Trattato per il contenimento degli armamenti strategici New Start, l'ultimo trattato tra Washington e Mosca per la limitazione delle armi strategiche.

La Russia torna a far parlare di sé, alimentando i timori di una escalation militare.

Giovedì scade il trattato tra Usa e Russia, e le due superpotenze non avranno più limiti alle armi nucleari.

