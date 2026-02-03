Il tempo della violenza

Nel cuore di Roma, il ricordo degli “Anni di Piombo” torna a far parlare di sé. La violenza giovanile di quel periodo aveva motivazioni politiche e spinte da una rabbia profonda. La voglia di vendetta spinse molti a usare le armi, alimentando un clima di tensione e scontri che durarono anni. Oggi, quei momenti restano impressi nella memoria collettiva come esempio di un passato difficile da dimenticare.

