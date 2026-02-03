Il tempo della violenza
Nel cuore di Roma, il ricordo degli “Anni di Piombo” torna a far parlare di sé. La violenza giovanile di quel periodo aveva motivazioni politiche e spinte da una rabbia profonda. La voglia di vendetta spinse molti a usare le armi, alimentando un clima di tensione e scontri che durarono anni. Oggi, quei momenti restano impressi nella memoria collettiva come esempio di un passato difficile da dimenticare.
Roma, 3 feb – Negli “Anni di Piombo” la violenza giovanile aveva motivazioni politiche, la voglia di vendetta armò la mano agli eredi della rivoluzione civile che infiammò l’Italia nel dopoguerra. Volante rossa, Triangolo della Morte, epurazioni, violenze di ogni genere travolsero la vita degli italiani, lordando di sangue innocente l’Italia. Una violenza cieca e brutale. Mossi da un’ideologia aberrante e sanguinaria i seguaci del comunismo sovietico volevano imporre una dittatura fondata sull’odio verso la loro Patria e coloro che l’avevano strenuamente difesa, anche quando la guerra era persa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Anni di Piombo
In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, Officine IED rilascia un corto emozionante che spiega come tanti piccoli soprusi quotidiani creino una violenza, in "Finché morte non ci separi", Carla Signoris e Amanda Sandrelli racconano le tante facce della violenza quotidiana
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: il racconto della violenza oltre gli stereotipi
tempo di volare
Ultime notizie su Anni di Piombo
Argomenti discussi: Ddl stupri: senza il consenso che cosa cambia?; La violenza nel tempo di Trump; Presentata alla stampa Mirandolina, la nuova coproduzione internazionale; Usa. Oltre il caos e la violenza.
Truffe e violenza, così comunità somala ha cambiato il volto di MinneapolisQuando Rudy Giuliani, nell’intervista a questo giornale, paragona la nuova bandiera del Minnesota- adottata alla fine del 2024 - a quella della Somalia, tocca un nervo scoperto. Per molti americani qu ... msn.com
Violenza sessuale, Bongiorno cambia il testo: Da consenso a dissensoLa senatrice della Lega Giulia Bongiorno ha presentato al Senato una proposta di riformulazione del reato di violenza sessuale, al centro della quale viene posta la nozione di dissenso. Secondo il t ... msn.com
Il Tempo Quotidiano. . Prendiamoli uno a uno. Così titola Il Tempo oggi sulla violenza rossa di Torino. Ma, spiega il direttore Daniele Capezzone, c’è anche una parte di proposte rivolte al governo. Come la conferma della misura del fermo preventivo. C’è po - facebook.com facebook
#Femminicidio #Anguillara. Quando anche le parole uccidono: #violenza, #pietà e #responsabilità nel tempo dei social - AgenSIR x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.