Il teatro di Carlo Cecchi non può essere definito dialettale | la sua era ‘estraneità’ alla scena

Il teatro di Carlo Cecchi sfugge alle etichette. Non si può dire che sia dialettale o legato a un modo convenzionale di fare scena. La sua opera si distingue per un modo tutto suo di affrontare il palco, lontano dagli schemi tradizionali. Chi tenta di riassumerlo in poche parole si imbatte in una sfida difficile, perché Cecchi ha sempre cercato di andare oltre le etichette, portando in scena una sua visione unica del teatro.

Chiunque voglia tentare un approccio complessivo e necessariamente sintetico al lavoro artistico di Carlo Cecchi, attore e regista di teatro straordinario ma pure originale interprete cinematografico e televisivo, si trova di fronte a un'impresa non agevole. Anche limitandosi al contributo teatrale, si tratta di confrontarsi con un repertorio di spettacoli non solo vastissimo ma estremamente diversificato, che va da Shakespeare alla farsa napoletana, da Molière a Büchner, da Majakovski a Brecht, da Pirandello a Eduardo De Filippo e ad alcuni dei massimi autori contemporanei: Beckett, Pinter, Bernhard.

È scomparso a 87 anni Carlo Cecchi, figura importante nel panorama teatrale italiano.

Lutto nel mondo del teatro: è scomparso l'attore Carlo Cecchi, vincitore del Premio Gassman 2007.

