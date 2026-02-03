Il Tar boccia Gemmato sui farmaci Il governo colleziona un' altra sconfitta in Sanità per eccesso di protagonismo

Il Tar Lazio ha bocciato il tentativo del governo di intervenire sui farmaci, in particolare sulla gestione dei costi. La sentenza, pubblicata il 2 febbraio, mette in discussione la strategia adottata, che puntava a sostenere i grossisti scaricando i costi sull’industria farmaceutica, compresi i generici. È una sconfitta pesante per l’esecutivo, che si trova di fronte a una decisione chiara della magistratura che blocca le sue mosse nel settore.

La sentenza del Tar Lazio pubblicata lo scorso 2 febbraio è molto più di un incidente di percorso amministrativo: è una bocciatura piena della linea seguita dal governo nella gestione della filiera del farmaco, e in particolare del tentativo di sostenere i grossisti scaricando il costo sull’industria del farmaco, inclusa quella dei generici. Una sconfitta che ha un nome e un cognome: Marcello Gemmato. Il sottosegretario alla Salute ha sbagliato nel merito e nel metodo. Il Tar è chiarissimo: Aifa non aveva alcun potere per intervenire in quel modo. Il comunicato del 7 aprile 2025 viene giudicato illegittimo, se non addirittura nullo, perché ha introdotto “ex novo un prelievo patrimoniale” a carico dei produttori di farmaci generici, in assenza di una previsione di legge, violando l’articolo 23 della Costituzione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

