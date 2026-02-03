Il sistema agricolo tra Ferrara e Ravenna si conferma un settore fondamentale dell’economia locale. Con oltre 26mila occupati, la filiera produce un valore di oltre un miliardo di euro e esporta prodotti per 230 milioni. Le oltre 10.500 imprese investono in metodi innovativi, mantenendo vivo un comparto che dà lavoro a quasi il 10% della forza lavoro della zona.

Con 10.532 imprese, il sistema agricolo ferrarese e ravennate, ancorato alla sua varietà di scopi, di dimensioni e di metodi di produzione sempre più innovativi, genera un valore aggiunto diretto pari a oltre un miliardo di euro, garantendo un posto di lavoro a circa 26mila persone, pari a al 9,6% dell’occupazione totale. Una voglia di impresa che, nelle due province, coinvolge donne (1.835 unità, pari al 17,4%) e giovani (334 unità, praticamente 3 ogni 100, sono guidate da under 35), mentre ancora contenuto è il numero delle imprese agricole condotte da stranieri (1,2%). Imprenditorialità, produzione e occupazione, dunque, a cui va ad aggiungersi la competitività in campo internazionale, perché l’ export del sistema agricolo ferrarese e ravennate, nel suo insieme, ha toccato, nei primi 9 mesi del 2025, quota 416 milioni di euro (230 nella sola Ferrara), con una variazione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del +18,9%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sistema agricoltura. Oltre 26mila occupati, l’export vola a 230 milioni

Approfondimenti su Agricoltura Ferrara

Ultime notizie su Agricoltura Ferrara

