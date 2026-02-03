Il senzatetto invisibile alle istituzioni | Dorme per terra da un mese ma nessuno interviene

Da più di un mese, un uomo senza fissa dimora dorme per terra in Viale Francesco Baracca, ma nessuno si è ancora mosso per aiutarlo. La sua presenza rimane quasi invisibile, ignorata da chi dovrebbe intervenire. La strada si riempie di passanti, ma nessuno si ferma, nessuno chiede se può ricevere aiuto. La situazione evidenzia ancora una volta come alcune persone in difficoltà restino ai margini, senza risposte concrete.

Viale Francesco Baracca teatro di solitudine e degrado che sembra sfuggire ai radar delle istituzioni. Sotto un porticato, al riparo precario dalle intemperie ma non dal gelo di queste notti, vive ormai da settimane un giovane senzatetto. Una presenza fissa, diventata parte dell'arredo urbano per i passanti distratti ma un'emergenza sociale e igienica per chi lì ci vive e lavora ogni giorno. A rompere il silenzio su questa situazione di stallo è Marco Bevilacqua, titolare del pub che insiste proprio su quel tratto di strada. La sua testimonianza fotografa una realtà di abbandono che si trascina da troppo tempo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Viale Francesco Baracca

Ultime notizie su Viale Francesco Baracca

