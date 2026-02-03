’Il senno’ di Mascino | Un grido di libertà contro i modelli di oggi

La scena si apre con un grande albero reclinato che domina lo spazio, creando un ambiente che sembra sfuggire alla realtà. È lo studio della psicoterapeuta Tessa, dove si svolge il discorso di Mascino, che parla di libertà e di resistenza ai modelli di oggi. Un messaggio forte che attraversa le parole dell’artista, che invita a riflettere sulle imposizioni di questa società.

Un grande albero reclinato invade tutta la scena per creare una sorta di spazio astratto, ovvero lo studio della psicoterapeuta Tessa. Un tronco che lei innaffia come fosse il bonsai dell’ambulatorio e che a tratti usa come lettino d’analista. Tessa deve fornire un rapporto al tribunale indagando nella mente di una madre che rischia il carcere: la donna ha sottoposto la figlia di sette anni a un intervento chirurgico all’estero per ingrandirle il seno così come la bambina desiderava. Quanto pesa l’irresponsabilità della madre e quanto la pressione che Internet esercita sulla manipolazione dell’immagine femminile e più in generale quanto incide il consumismo sulle nostre scelte? Domani al Duse di Bologna arriva Il sen(n)o, partitura per attrice solista interpretata da Lucia Mascino con la regia di Serena Senigallia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

'Il sen(n)o' di Mascino: "Un grido di libertà contro i modelli di oggi"

Lucia Mascino torna in scena al Teatro Vascello con lo spettacolo Il Sen(n)o di Monica Dolan.

Lucia Mascino torna con “Il Sen(n)o”, un monologo che si inserisce nel panorama del teatro contemporaneo.

