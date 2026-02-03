Il sacerdote protagonista | L’angelo con il volto di Meloni? Scelta restauratrice inopportuna
Don Giuseppe Fusari, sacerdote e storico dell’arte, critica duramente la scelta del restauratore di intervenire sull’opera “L’angelo con il volto di Meloni”. Secondo lui, quella decisione risulta inopportuna e poco riuscita. Fusari sottolinea come ogni intervento dovrebbe rispettare l’integrità dell’opera, ma questa volta, a suo avviso, si è fatto il contrario. La polemica si fa più accesa nel mondo dell’arte e tra gli appassionati.
Il prete don Giuseppe Fusari, sacerdote e storico dell’arte, ha espresso una critica alla scelta del restauratore per l’opera “L’angelo con il volto di Meloni”, dichiarando che la decisione è “inopportuna”. L’opera, che fa parte del patrimonio pubblico, è stata restaurata con un intervento che, secondo il sacerdote, ha generato interpretazioni non conformi al contesto storico. Fusari ha sottolineato come l’ingresso di un’opera nel patrimonio nazionale richieda attenzione maggiore per evitare deformazioni o significati non previsti. La critica riguarda il modo in cui l’opera è stata valorizzata o reinterpretata dopo il restauro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
"Un angelo con il volto di Giorgia Meloni". La premier scherza sui social: "Decisamente non somiglio a un angelo"
La premier scherza sui social, ma a Roma l’immagine di un angelo con il suo volto fa discutere.
"Un angelo con il volto di Giorgia Meloni". La premier scherza sui social: "Decisamente non somiglio a un angelo". La sinistra: "Culto personalità da regime"
La premier ha postato una foto divertente sui social, in cui si vede il volto di Meloni con un angelo.
