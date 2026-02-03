Il sacerdote protagonista | L’angelo con il volto di Meloni? Scelta restauratrice inopportuna

Don Giuseppe Fusari, sacerdote e storico dell’arte, critica duramente la scelta del restauratore di intervenire sull’opera “L’angelo con il volto di Meloni”. Secondo lui, quella decisione risulta inopportuna e poco riuscita. Fusari sottolinea come ogni intervento dovrebbe rispettare l’integrità dell’opera, ma questa volta, a suo avviso, si è fatto il contrario. La polemica si fa più accesa nel mondo dell’arte e tra gli appassionati.

