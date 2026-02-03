La coppia formata da Federica Rosolino e Ilya Titova torna a mostrarsi sui social, emozionando i fan. Dopo mesi di silenzio e difficoltà legate alla salute, la ballerina ha deciso di condividere un momento di festa per il compleanno della loro figlia Vittoria Sidney. La foto pubblicata sui social ha suscitato entusiasmo tra chi li seguiva, segnando un ritorno alla normalità per la coppia.

Lo scatto è arrivato sui social interrompendo un silenzio che durava da mesi e facendo immediatamente il giro del web: Massimiliano Rosolino e Natalia Titova sono tornati a mostrarsi insieme, uniti in un ritratto di famiglia che profuma di ritrovata serenità. L’occasione speciale è stata il tredicesimo compleanno della seconda figlia della coppia, Vittoria Sidney, festeggiata con un party durato dieci giorni tra gli affetti più cari. "Ancora auguri, amore mio. Come volevi tu: più di dieci giorni di festa, con tutta la famiglia, gli amici di scuola e quelli speciali del nuoto. Vederti così felice è il regalo più grande che tu possa farci" ha scritto il campione di nuoto sotto il post Instagram. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il ritorno social della coppia Rosolino-Titova emoziona i fan

