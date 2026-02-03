il ritorno di david ermini

David Ermini torna in campo come candidato sindaco di Figline e Incisa Valdarno. L’ex vicepresidente del CSM, ex parlamentare del Pd e avvocato penalista, si presenta con un chiaro messaggio di contrasto alla riforma della giustizia di Nordio. Dopo aver lasciato la politica, ora si impegna di nuovo in prima linea, questa volta per il centrosinistra, puntando a conquistare la guida del Comune.

Firenze, 3 febbraio 2026 – L’ex vicepresidente del CSM David Ermini, ex parlamentare del Pd, avvocato penalista e contrario alla riforma della giustizia voluta da Carlo Nordio, è il nuovo candidato sindaco di Figline e Incisa Valdarno per conto del centrosinistra. L’avvocato toscano ha una lunga carriera politica e istituzionale alle spalle. Parlamentare del Pd dal 2013 al 2018, dunque vicepresidente del CSM dal 2018 al 2023. Un tempo renziano di origine controllata, in seguito i rapporti con l’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi sono diventati parecchio burrascosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

David Ermini, ex vicepresidente del Csm, si presenta come candidato sindaco a Figline Valdarno con il sostegno del Pd.

David Ermini torna nel Valdarno come candidato sindaco del centrodestra alle prossime amministrative di Figline e Incisa.

