Il ritorno delle telecamere in centro spaventa i commercianti | Via alle limitazioni ma le soluzioni?

La riattivazione delle telecamere ai varchi Ztl nel centro storico preoccupa i commercianti. Non sono contenti dell’annuncio del Comune e chiedono soluzioni più chiare e meno invasive. I negozianti temono che questa scelta possa peggiorare la situazione, ma ancora nessuna proposta concreta è arrivata. La questione resta aperta mentre la città si prepara a una possibile riattivazione delle telecamere.

La prossima riattivazione delle telecamere ai varchi Ztl annunciata dal Comune non piace ai commercianti. Se non altro a quelli iscritti a Confcommercio. L'associazione di categoria giudica la scelta poco opportuna "prima adottate misure concrete a sostegno dell'accessibilità al centro cittadino.

