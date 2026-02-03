il reato di chi assiste il branco dei violenti

Nel film Sotto Accusa, Jodie Foster viene brutalmente stuprata in un bar da più uomini mentre gli altri avventori guardano e incitano. Kelly McGillis, che nella pellicola interpreta l'avvocato, prova a perseguire non solo gli autori materiali dello stupro, ma anche i presenti che non mossero un dito. Ottenendo così condanne più alte per tutti. È l'eterno dilemma: i colpevoli sono solo coloro che direttamente commettono il reato? Certo che sì. Ma una certa responsabilità non si deve forse riconoscere anche in capo a chi ha assistito e non ha fatto nulla? O peggio a chi ha incitato all'atto di violenza? Responsabilità morale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

