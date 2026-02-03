S i è conclusa la serie La preside di Luca Miniero, con Luisa Ranieri, nei panni della direttrice scolastica di Caivano Eugenia Liguori. Figura ispirata alla vera Eugenia Carfora. Ieri sera la fiction, prodotta tra gli altri da Luca Zingaretti, ha tenuto incollati davanti alla tv oltre 4,6 milioni di telespettatori, totalizzano uno share del 27,3%. La domanda è? Rivedremo la preside in una seconda stagione? Le possibilità ci sono: il pubblico l’ha premiato la serie e molte domande sono rimaste senza risposta. Luisa Ranieri e il cast de “La preside” scatenati sulla sigla “Non mi basti mai” X Leggi anche › Arresti e minacce, amori contrastati e il coraggio di Eugenia: come finisce “La preside” La fiction è andata più che bene a livello di ascolti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il pubblico l'ha premiata e il finale di ieri sera ha lasciato molte domande senza risposta. Deve solo arrivare la conferma ufficiale

