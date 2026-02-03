Il procuratore generale sull' appello bis per Rigopiano | Mancanza carta valanghe regionale ha fatto la differenza

Il procuratore generale ha messo in chiaro che la mancanza della carta di localizzazione dei pericoli da valanga ha pesato sulla tragedia di Rigopiano. Secondo lui, se quella mappa fosse stata pronta, l’hotel non sarebbe stato costruito o, in ogni caso, si sarebbero potute applicare subito le norme di sicurezza. La questione è al centro dell’appello bis, e ora si attende di capire se questa mancanza abbia davvero fatto la differenza nel disastro.

«La contestazione ai funzionari regionali è non aver realizzato la carta di localizzazione dei pericoli da valanga, che avrebbe fatto sì che non sarebbe stato costruito l'hotel Rigopiano e che, una volta costruito, se fosse stato approvato, sarebbero scattate immediatamente le norme di.

Leggi su Tgr Abruzzo Riparte l'Appello Riprenderà domani a Perugia il processo d’appello bis per la tragedia dell’hotel Rigopiano. Il Sostituto procuratore replicherà alle difese dei 10 imputati. L’11 febbraio è attesa la sentenza - facebook.com facebook