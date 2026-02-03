Il pragmatismo inglese incontra la passione italiana L' intervista a Roberto Costa presidente dell' Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom

Il presidente dell’Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom, Roberto Costa, ha parlato dei rapporti tra Italia e Gran Bretagna. Nel 2025, le esportazioni italiane verso il Regno Unito sono cresciute, raggiungendo quasi 21,5 miliardi di euro da gennaio a novembre. Un aumento dello 0,5% rispetto all’anno scorso e del 3% rispetto al 2023. Costa sottolinea che il rapporto tra i due paesi si rafforza, grazie anche alla capacità delle imprese italiane di adattarsi e trovare nuove opportunità nel mercato britann

Nel 2025, le esportazioni italiane verso la Gran Bretagna hanno sfiorato i 21,5 miliardi di euro da gennaio a novembre, con un +1% sul 2024 e +3% sul 2023. A trainarle il manifatturiero seguito dall'agrifood, mentre arranca l'automotive arrancano. Roberto Costa, presidente dell'Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom, delinea la situazione che si prospetta per il 2026. "Vedo grandi opportunità per quest'anno e rimango positivo" ha detto intervistato dall'Adnkronos, invitando le aziende "a misurarsi con il pragmatismo inglese per crescere".

