È il giorno dell'esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera: è appena subentrato all'esonerato Vincenzo Montella, che ha pagato lo 0-0 interno contro il Torino e un inizio stagione da brividi. Sembra che tutto stia procedendo per il meglio per il Diavolo di Gattuso quando, al 94', sugli sviluppi di una punizione battuta da sinistra da Danilo Cataldi, avviene l'irreparabile. Colpo di testa del portiere del Benevento, Alberto Brignoli, sbucato tra le maglie della difesa rossonera e palla in rete, alle spalle di Gianluigi Donnarumma, per il definitivo 2-2. In un'intervista in esclusiva concessa a 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, Brignoli ha ricordato quella rete. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il portiere Brignoli ricorda il suo gol al Milan: “Come Aldo in ‘Tre uomini e una gamba’”

Il portiere del Monza, Brignoli, ha commentato il suo gol segnato contro il Milan.

Alberto Brignoli racconta il suo percorso tra calcio e ciclismo, condividendo come il gol al Milan fosse il risultato di allenamenti specifici.

