Don Giovanni Gatto, parroco di Tempera, ha deciso di lasciare i voti dopo 20 anni di servizio. La sua scelta sorprende e apre molte domande, soprattutto perché ha scritto direttamente al Papa annunciando che vuole diventare papà. La sua decisione arriva dopo un lungo periodo di riflessione, che ha portato il sacerdote a cambiare strada e a lasciare la tonaca. La comunità locale è sbalordita e aspetta di capire quali saranno i prossimi passi di Gatto.

"Non posso rimanere fedele al celibato, voglio una famiglia", scrive così l'ormai ex parroco Giovanni Gatto nella lettera lunga lettera indirizzata a Papa Leone XIV e all'arcivescovo dell'Aquila monsignor Antonio d'Angelo, e scritta per comunicare la dispensa dal sacerdozio, ovvero volontà di sciogliere il voto di fede. Una scelta difficile, "arrivata al termine di una profonda riflessione" scrive il 51enne originario di Montebelluna, nel Trevigiano, e che per 20 anni è stato parroco della frazione aquilana di Tempera., Come raccontato al Corriere del Veneto, l'ex prete ha deciso di scrivere al Papa sia perché, per comunicare una tale decisione, c'è un obbligo formale, ma anche per il suo bene: "Per il diritto canonico è obbligatorio: quando si chiede lo scioglimento dei voti si devono spiegare al pontefice le motivazioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il parroco scrive al Papa: "Lascio la tonaca, voglio diventare papà"

Approfondimenti su Don Giovanni Gatto

Il presidente Mattarella ha scritto al Papa in occasione della Giornata Mondiale della Pace, sottolineando come il percorso verso la pace sia spesso difficile e richieda impegno costante.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

SONO DIVENTATO PAPÀ. - Dadlympics

Ultime notizie su Don Giovanni Gatto

Argomenti discussi: Il parroco scrive al Papa: Lascio la tonaca perché voglio diventare papà. Non riesco più a stare solo; Il parroco scrive al Papa: Lascio la tonaca, voglio diventare papà; Brugherio: don Ravagnani, il prete influencer ha lasciato il sacerdozio; Prete scrive a Papa per tornare laico: Celibato ipocrisia senza senso. La lettera a Leone XIV e la dispensa per smettere la veste di...

Il parroco scrive al Papa: «Lascio la tonaca perché voglio diventare papà. Non riesco più a stare solo»Treviso, don Giovanni chiede la dispensa dal sacerdozio a Leone XIV: «Se dovessi continuare a fare il prete dovrei avere una donna al mio fianco. Ho avuto relazioni, non sono l'unico, ma ora non sono ... corrieredelveneto.corriere.it

Orte Scalo e Vallecorsa ricorderanno il primo parroco Padre GeremiaIl libro biografico Il Buon Pastore Stefano Stefanini NewTuscia – ORTE – La giornata di venerdì 30 gennaio è tradizionalmente dedicata dalla comunità religiosa e cittadina di Orte nella chiesa di S ... newtuscia.it

Papa Leone XIV ha autorizzato l’atto solenne. La suora bergamasca fondò la Congregazione delle Orsoline del Sacro Cuore di Asola. La gioia del parroco: «La sua luce non si è mai spenta». - facebook.com facebook