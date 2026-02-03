Il papà gli ruba un bocconcino di pollo alla partita e il bimbo scoppia in lacrime la scena diventa virale | la sorpresa della squadra – Il video

Durante la partita del Wolverhampton, il papà di Rory ha preso di nascosto un boccone di pollo dal piatto del figlio. Il bambino, sorpreso e deluso, è scoppiato in lacrime: il video della scena è diventato subito virale sui social.

Rory, un piccolo tifoso della squadra calcistica inglese Wolverhampton, è diventato protagonista di un video virale quando, durante una partita della squadra di Premier League, il papà gli ha sottratto un bocconcino di pollo. Il bambino, visibilmente deluso, è scoppiato in lacrime sugli spalti, catturando subito l’attenzione degli altri spettatori e degli utenti sui social. La scena ha fatto il giro del web con il piccolo Rory diventato un simbolo di tenerezza. February 1, 2026 La sorpresa della squadra. A distanza di una settimana, il club ha deciso di intervenire per consolare il giovane tifoso.🔗 Leggi su Open.online

Durante una partita di calcio, un papà ha preso i nuggets dal piatto del figlio, che è scoppiato a piangere.

