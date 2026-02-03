Il panettone di San Biagio | quando un dolce raffermo diventa un rito millenario contro i mali di stagione

Questa mattina, in molte case della Lombardia, si è ripetuto un vecchio rituale. Famiglie intere si sono sedute a tavola per condividere una fetta di panettone ormai raffermo, di oltre un mese. Un gesto che va contro la tendenza moderna di buttare via tutto, ma che ha radici antiche e simboliche. Un modo per combattere i mali di stagione e mantenere vivo un rito che dura da generazioni.

Ogni mattina del 3 febbraio, nelle case lombarde si consuma un rituale che sfida la logica della moderna società degli sprechi: famiglie intere si riuniscono attorno alla tavola della colazione per condividere una fetta di panettone vecchio di oltre un mese. Non si tratta di un gesto disperato di risparmio, né di un improvviso attacco di nostalgia natalizia. È la tradizione di San Biagio, una delle usanze più affascinanti e persistenti del patrimonio culturale italiano, che intreccia fede cristiana, saggezza contadina e identità territoriale in un gesto semplice quanto denso di significato. In un’epoca in cui il cibo fresco domina la narrazione gastronomica e la data di scadenza è diventata un’ossessione collettiva, questa pratica milanese rappresenta un affascinante controesempio: il panettone raffermo non è un problema da risolvere, ma un ingrediente essenziale di una cerimonia che ha attraversato i secoli. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Questa mattina a Milano è festa di San Biagio e in molti hanno scelto di rispettare la tradizione.

Oggi 3 febbraio si celebra San Biagio, il vescovo martire invocato contro i malanni alla gola.

