Tiffany apre un nuovo negozio a Milano e già si trasforma in un punto di riferimento. Il locale si presenta come una vera e propria icona di stile, con un progetto che mescola storia, arte, design e alta gioielleria. Un passo deciso per rafforzare la presenza nel cuore della città e attrarre clienti in cerca di qualità e raffinatezza.

Una dichiarazione d’amore all’eccellenza italiana. Un progetto che intreccia storia, arte, design e alta gioielleria. Tiffany & Co. sceglie il suo nuovo avamposto nella storica Galleria Vittorio Emanuele II, un edificio simbolo della città e crocevia di culture da oltre un secolo. La boutique si sviluppa su due piani e un mezzanino, e trae ispirazione da The Landmark, l’iconico flagship di Tiffany in Fifth Avenue, reinterpretando il concept più recente della maison con una sensibilità profondamente italiana. Sotto la maestosa cupola e tra i mosaici dedicati ai continenti, Tiffany & Co. dialoga con l’architettura della Galleria, collocandosi sotto la lunetta dedicata all’America e segnando così un ponte tra Milano e New York. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il nuovo indirizzo di Tiffany a Milano è un’icona di stile/ elena nibe / 2 February 2026 at 18:20

Approfondimenti su Tiffany Milano

Ultime notizie su Tiffany Milano

