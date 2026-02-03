Il Novecento napoletano riscoperto | Gennaro Villani in mostra alla Errico Galleria Casa d’Asta

La Errico Galleria Casa d’Asta apre una mostra dedicata a Gennaro Villani, uno degli artisti più significativi del Novecento napoletano. La galleria ha deciso di mettere sotto i riflettori il suo lavoro, che per anni è stato un po’ dimenticato, per farlo conoscere meglio al pubblico. La mostra raccoglie alcune delle opere più rappresentative di Villani, offrendo la possibilità di riscoprire un artista che ha lasciato un segno importante nella scena locale. L’esposizione rimarrà aperta fino a fine mese, invitando tutti a scoprire

La Errico Galleria Casa d’Asta prosegue il suo percorso di riscoperta e valorizzazione degli artisti che hanno segnato il Novecento napoletano. Protagonista della nuova esposizione è Gennaro Villani (Napoli 1885 – 1948), pittore formatosi all’Istituto di Belle Arti sotto la guida del maestro Michele Cammarano (Napoli 1835 – 1920). All’inizio della sua carriera, Villani si dedicò a un’arte socialmente impegnata, caratterizzata da un marcato chiaroscuro e forti influenze della tradizione seicentesca napoletana. Tuttavia, la lunga e fruttuosa esperienza in Francia, costellata di riconoscimenti, portò a un progressivo schiarimento della sua tavolozza.🔗 Leggi su Ildenaro.it

