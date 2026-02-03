Antonio Semerari, uno dei più grandi psicopatologi italiani, ha commentato la crescita del narcisismo tra i giovani. Secondo lui, il problema non si risolve secolarizzando le idee o la religione. Semerari interviene in un momento in cui le nuove generazioni mostrano comportamenti sempre più centrati su sé stessi, alimentati da disvalori che il suo studio cerca di contrastare.

Antonio Semerari è probabilmente il più grande psicopatologo italiano vivente. Fondatore del Terzo Centro di Roma, è uno dei padri del cognitivismo. Con lui abbiamo affrontato il tema del narcisismo nella società e nella cultura. Oggi è il momento dell’affermazione dell’Io? Leggi anche Il Papa e il narcisismo: un "male" che isola e che a volte fa più danni perfino della guerra. Femminicidi e narcisismo, un legame simbiotico. Radiografia di un fenomeno pericoloso. Direi il contrario; è il periodo della debolezza dell’Io. Il nulla e il vuoto abitano sempre più dentro di noi facendoci percepire tutta l’inconsistenza del nostro esistere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Il narcisismo si nutre di disvalori: secolarizzare le idee o la religione non è la soluzione”

Approfondimenti su Antonio Semerari

Ultime notizie su Antonio Semerari

