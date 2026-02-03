Il Napoli si trova a dover pagare il prezzo di aver raggiunto il successo senza cercare scorciatoie o protezioni esterne. La squadra ha dimostrato di saper crescere e affermarsi con il duro lavoro, senza ricorrere a favori o accordi speciali. Ora, però, questa stessa crescita si scontra con le difficoltà di essere un club meridionale, che deve spesso affrontare pregiudizi e ostacoli che altri non incontrano. La realtà di Napoli, così come quella dei suoi tifosi, si traduce in una sfida quotidiana per mantenere e difendere

C'è un'Italia che ama raccontarsi come terra di moralisti integerrimi e di scienziati del pallone, salvo poi chiedere al sistema di funzionare al contrario. In questo Paese il malpensiero non è un vizio, ma una forma di igiene mentale. Perché il Napoli, negli ultimi anni, non ha semplicemente vinto: ha ecceduto. E l'eccesso, quando è virtuoso, è sempre guardato con sospetto. Aurelio De Laurentiis — personaggio che non chiede simpatia e non la rincorre — ha praticato una politica economica da ragioniere illuminato in un mondo di poeti falliti.

© Ilnapolista.it - Il Napoli paga il prezzo di essere diventato grande senza scorciatoie. Di essere meridionale senza chiedere protezione.



