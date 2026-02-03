Il ‘muro della pace’ la sala di preghiera un parrucchiere | ecco il Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026

Nel Villaggio Olimpico di Milano, il luogo più fotografato è il simbolo dei Giochi: i cinque cerchi. Gli atleti arrivano in città e subito si mettono in posa, pronti a scattare il primo selfie. Tra il ‘muro della pace’, la sala di preghiera e il parrucchiere, il villaggio si anima di vita e di attese. La gara di selfie segna l’inizio ufficiale delle Olimpiadi, tra sorrisi e scatti veloci.

(Adnkronos) – Il luogo più ambito è anche il più iconico. Nel cuore del Villaggio Olimpico di Milano campeggiano i cinque cerchi e gli atleti arrivati in città iniziano la grande avventura ai Giochi con la prima gara, quella del selfie migliore. A tre giorni dal via delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, l'atmosfera avvolge anche grazie al loro entusiasmo. A Porta Romana, in via Lorenzini, le delegazioni arrivano a scaglioni. Qualcuno si è palesato nei giorni scorsi per sistemarsi nella struttura con anticipo e prendere confidenza con la città, altri arriveranno prima del 6 febbraio, data della cerimonia di apertura.

Approfondimenti su Milano Cortina2026

L’arco della Pace si prepara ad accogliere il braciere olimpico durante i Giochi di Milano Cortina 2026.

A pochi giorni dall’inizio dei giochi invernali, le immagini delle camere del Villaggio Olimpico di Milano-Cortina hanno fatto discutere.

