Il Milan di Allegri vola al Dall’Ara | le pagelle di una serata perfetta

Stasera il Milan di Allegri ha vinto facilmente contro il Bologna al Dall’Ara. La squadra ha giocato bene e ha dimostrato di essere forte con il nuovo modo di giocare. I rossoneri hanno preso il comando fin dall’inizio e non hanno dato spazio agli avversari. Alla fine, il risultato è stato chiaro e senza sorprese.

Il Milan di Massimiliano Allegri espugna il Dall'Ara con una prestazione autoritaria che non lascia scampo al Bologna, confermando la solidità del nuovo assetto tattico rossonero. Martedì sera, nell'anticipo di campionato, i rossoneri hanno imposto il proprio ritmo fin dai primi minuti, trascinati da un centrocampo di qualità superiore e da una fase offensiva cinica che ha visto negli ex Chelsea i grandi protagonisti della serata. Difesa d'acciaio e una regia senza tempo. La serata bolognese ha confermato la crescita della retroguardia, capace di trasformare Maignan in un osservatore non pagante per l'intero match.

