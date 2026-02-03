Il Milan chiude il mercato con un saldo da record | guida la classifica tra le big

Il Milan ha chiuso il mercato con un record di saldo economico. La squadra rossonera si piazza in testa alle big di Serie A per quanto riguarda i soldi spesi e guadagnati durante questa sessione di mercato. I risultati sono stati sorprendenti e testimoniano l’attenzione del club alle strategie economiche.

Il calciomercato concluso da meno di un giorno, vede il Milan primeggiare tra le migliori squadre di Serie A per quanto riguarda il saldo economico tra acquisti e cessioni. Lo studio di Calcio&Finanza evidenzia come il club rossonero abbia chiuso la sessione con un saldo positivo di circa +86,2 milioni di euro, risultato più alto rispetto alle altre big del campionato. Una performance particolarmente significativa poi, non solo perché ad oggi le logiche di mercato tendono a virare verso il segno +, ma soprattutto perché copre i mancati introiti della Champions League. I rossoneri non qualificandosi nella massima competizione Europea, ha perso introiti pari a circa 80 milioni di euro (tra premi e botteghino), una voce alquanto significativa nel bilancio stagionale del club.🔗 Leggi su Milanzone.it

La Serie A si conferma protagonista di una stagione da record, con stadi sempre più pieni e un pubblico in costante crescita.

