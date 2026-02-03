Il mercato dei punti interrogativi si chiude senza grandi colpi. I tifosi sono nervosi: il Bologna non ha rinforzato la squadra come in passato e ora si aspetta solo il campo. La paura è che la gestione abbia preferito fare cassa invece di puntare sulla qualità. I tifosi temono che questa scelta possa indebolire le ambizioni della squadra nel finale di stagione.

La chiusura del mercato invernale ha lasciato dubbi nella piazza, ma ora parola al campo. Negli ultimi due anni il Bologna si era presentato a gennaio da lepre, questa volta è in ritardo: se in tanti non hanno dubbi sull’operato del club, altrettanti temono che abbia voluto fare cassa in ottica di un futuro che non garantisce incassi, mettendo davanti i conti alle necessità tecniche. I numeri: 16 milioni incassati dalla prima fase di Europa Lague, 7,2 milioni dalla finale di Supercoppa a cui si aggiungono i 6 milioni versati dal Como per il riscatto di Posch. Di fatto questi ultimi sono i soldi che sono stati necessari per l’acquisto di Helland dal Brann. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato dei punti interrogativi. Via i big, niente colpi last minute. I tifosi temono il calo di ambizioni

Approfondimenti su Bologna Calcio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bologna Calcio

Argomenti discussi: Il mercato del libro nel 2025 cala ma le librerie fisiche restano fondamentali; Mercato auto in Italia: Gennaio 2026 da +6,2%; Mercato dei mutui: nel 2025 in Toscana il Tan medio del tasso fisso è aumentato di 50 punti base, mentre il variabile è sceso di oltre un punto percentuale; Immatricolazioni auto 2025: in Europa un’auto su cinque è elettrica.

Il mercato dei punti interrogativi. Bologna: via i big, niente colpi. I tifosi temono il calo di ambizioniQuesta finestra ha visto le cessioni illustri di Fabbian, Immobile e Holm: dentro Sohm, Helland e Joao Mario. A Casteldebole si è preferito puntare su un gruppo più ristretto e unito di giocatori. Tan ... sport.quotidiano.net

La grande confusione sotto il cielo della Serie ADalle follie di mercato agli sguardi dei protagonisti, il campionato italiano si muove per fratture, simboli e cinque punti che spiegano tutto ... ilfoglio.it

Mercato Roma: dialoghi in questi minuti con il Bayern, serve il via libera per Zaragoza - facebook.com facebook

ESCL. Radu #Dragusin resta al #Tottenham. Gli Spurs lo tolgono dal mercato per via degli infortuni avuti di recente in difesa. #Inter e #Milan gli ultimi club a chiedere informazioni, per la #Juve poteva essere il piano B in prestito in caso di uscita di un difens x.com