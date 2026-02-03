Il marchio Chery arriva in Italia | debutto a giugno 2026

La casa automobilistica cinese Chery annuncia il suo arrivo in Italia. Il marchio debutterà sul mercato nazionale a giugno 2026, portando con sé una gamma di modelli che si aggiungeranno alle già conosciute Omoda e Jaecoo. Nei prossimi mesi, saranno lanciati anche i nuovi Lepas, iCaus ed Exlantix, ampliando così l’offerta del gruppo nel nostro Paese.

Il gruppo Chery annuncia ufficialmente l'arrivo del proprio brand principale, Chery appunto, sul mercato italiano a partire da giugno 2026, completando così la propria strategia di espansione in Europa. Già presente in 120 Paesi, il costruttore cinese ora punta sull'Italia come mercato chiave per la diffusione dei propri futuri modelli. Una decisione che segue a due anni di distanza l'arrivo in Italia dei primi marchi della propria galassia, Omoda & Jaecoo, che si sono affermati tra i brand che hanno fatto registrare la crescita più rapida in Italia. In sinergia con gli altri brand del Gruppo, tra cui anche Lepas, iCaur ed Exlantix, Chery proseguirà nella creazione di una gamma completa di cosiddetti New Energy Vehicles (termine che per i costruttori cinesi indica vetture ibride plug-in o elettriche). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

