Il generale ha pubblicato su Instagram il suo nuovo manifesto, lasciando la Lega. In poche parole, ribadisce che la sua destra non è moderata e si identifica con valori di identità e virtù. Ricorda che l’Italia è il luogo dove è nato l’impero romano e il cuore del cristianesimo. La sua uscita apre una nuova fase politica, con parole chiare e senza mezze misure.

«La mia destra non è un menù à la carte, non è una sinistra sbiadita e un po' meno alla moda, non è a geometria variabile come la famiglia queer e, soprattutto, non è moderata: nessun pugile vince un incontro tirando ganci moderati». Sono trascorse poche ore dal divorzio tra l'ex generale Roberto Vannacci e la le Lega ed ecco comparire sui canali social il manifesto di Futuro Nazionale, il nuovo soggetto politico. E subito appare la linea che caratterizzerà il neonato movimento: destra radicale, che punta nelle intenzioni a portare via elettori all'attuale coalizione facendo proprio concetti come l'identità nazionale e la remigrazione: «La mia destra è vera, coerente, identitaria, forte, orgogliosa, convinta, entusiasta, pura e contagiosa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il manifesto di Futuro Nazionale: 'I come identità, V come virtù. La mia destra non è moderata'

Approfondimenti su Futuro Nazionale

Recenti manifestazioni in Iran hanno attirato l’attenzione dei media e delle piazze italiane.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Futuro Nazionale

Argomenti discussi: Il manifesto di Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci: La mia destra non è moderata. Prima l'Italia, poi lo stato e poi il diritto; Ecco la mia destra. Vannacci lancia il manifesto di Futuro nazionale; Vannacci, il manifesto di Futuro Nazionale: Identità e tradizioni, la mia destra non è moderata; Il manifesto di Futuro Nazionale, Vannacci: La mia destra non è moderata.

Il manifesto di Futuro Nazionale, il nuovo partito Vannacci: «La mia destra non è moderata. Prima l'Italia, poi lo stato e poi il diritto»La «carta» dei valori pubblicata su Instagram dal generale dopo il divorzio dalla Lega: «Qui è nato l'impero romano, qui il cristianesimo ha il suo centro» ... corriere.it

Vannacci presenta Futuro Nazionale, il partito sovranista che punta al governo.La nascita di Futuro Nazionale e la rottura con la LegaIl generale Roberto Vannacci ha ufficializzato la nascita di Futuro Nazionale, nuovo soggetto ... assodigitale.it

"Inseguo un sogno, e vado lontano. Futuro nazionale. Il mio impegno, da sempre, è quello di cambiare l'Italia". Lo scrive sui suoi social Roberto Vannacci pubblicando il simbolo di Futuro nazionale e ufficializzando così l'addio alla Lega. #ANSA - facebook.com facebook

Roberto Vannacci deve cambiare nome al suo partito: il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s e dopo la sua scomparsa è stato ereditato dalla famiglia x.com