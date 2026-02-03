Il lancio del petardo su Audero | il VIDEO diffuso dalla polizia

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo in campo, colpendo in pieno il portiere Audero. La scena è stata ripresa e diffusa dalla polizia, che ora cerca di identificare l’autore di questo gesto pericoloso.

Durante la partita tra Cremonese e Inter, valida per l’ultima giornata di campionato, un tifoso nerazzurro ha lanciato in campo un petardo colpendo in pieno il portiere grigiorosso Audero. Queste le immagini dell’istante in cui l'ultras, un 19enne che è stato successivamente arrestato, ha scagliato l’ordigno verso il giocatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Petardo contro Audero a Cremona, nel video il lancio da parte dell’ultras dell’Inter (poi arrestato)Il 19enne è stato identificato grazie ai video dello stadio dopo il lancio che ha colpito il portiere durante Cremonese-Inter ... ilfattoquotidiano.it

Petardo contro Audero a Cremonese-Inter: arrestato ultrà nerazzurro, è un 19enne. Il momento del lancio VIDEOE' stato arrestato dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito ... leggo.it

Petardo Audero, la decisione del Viminale dopo i fatti di Cremona. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi nerazzurri fino al 23 marzo 2026. Il provvedimento scatta a seguito del lancio del petardo che ha colpito il p - facebook.com facebook

Il Viminale ha detto STOP: vietate sino al 23 marzo pv le trasferte ai tifosi dell’Inter dopo l’episodio di #CremoneseInter, lancio di un petardo che ha colpito il portiere grigiorosso #Audero. Sono fermamente convinto che, come ho già detto in occasione del prov x.com