Il giallo del suicidio del carabiniere Battista Mastroianni oggi l’autopsia La famiglia | Vogliamo la verità

Questa mattina si svolge l’autopsia sul corpo di Battista Mastroianni, il carabiniere trovato morto nel suo appartamento sabato notte. Mastroianni si è tolto la vita poche ore dopo essere stato fermato da colleghi per un controllo di routine. La famiglia chiede chiarezza e vuole sapere cosa sia successo davvero in quegli ultimi momenti. Gli inquirenti continuano a indagare per capire se ci siano elementi che possano spiegare il gesto del militare.

Battista Mastroianni si è suicidato sabato notte poco dopo essere stato fermato da colleghi carabinieri per un controllo di routine. L'avvocato della famiglia: "Lavoreremo per fare venire fuori la verità perché tutti conosciamo Battista e sappiamo che merita dignità".

