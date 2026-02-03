Il gesto furioso di Conte nel finale di Napoli-Fiorentina non riesce a crederci | Vi ammazzo!

Nel finale di Napoli-Fiorentina, Antonio Conte si lascia prendere dalla rabbia e si scaglia contro i suoi giocatori. L’allenatore azzurro alza il pugno e grida:

Il gesto di Conte che urla di tutto ai suoi giocatori nel finale di Napoli-Fiorentina. L'allenatore azzurro alza il pugno e grida: "Vi ammazzo, vi ammazzo!".🔗 Leggi su Fanpage.it

Antonio Conte non nasconde la sua rabbia.

Antonio Vergara ha vissuto gli ultimi minuti di Napoli-Fiorentina come un vero tifoso partenopeo Il "Bordocam" di DAZN ha mostrato le reazioni del giocatore azzurro nei minuti finali del match Il classe 2003 prima chiede la fine della partita e poi reagisce c - facebook.com facebook

Napoli-Fiorentina, le foto del match #napolifiorentina #seriea x.com