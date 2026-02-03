Il direttore della Asl Palmieri in visita al prefetto D' Agostino | Obiettivo cure accessibili e conti in ordine

Mauro Palmieri, direttore della Asl Lanciano Vasto Chieti, si è recato questa mattina dal prefetto Silvana D'Agostino. L’incontro è servito a fare il punto sulla gestione dei servizi sanitari e sui conti dell’azienda sanitaria. Palmieri ha ribadito che l’obiettivo resta garantire cure accessibili a tutti, senza rinunciare alla stabilità finanziaria. La visita si inserisce in un momento di attenzione crescente sulla sanità locale.

Il direttore dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, ha fatto visita al nuovo prefetto Silvana D'Agostino. Un incontro in cui si è parlato dell'esigenza di conciliare il diritto alla salute e l’equilibrio dei bilanci, garantendo cure di qualità senza perdere di vista l’efficienza delle.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondimenti su Asl Palmieri

Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il prefetto di Chieti, Silvana D’Agostino, accompagnerà rappresentanze delle autorità locali a Casoli.

Il direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi, ha visitato il borgo di Poppi e il castello dei Conti Guidi, accompagnato dal sindaco Federico Lorenzoni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Asl Palmieri

Argomenti discussi: Asl At: Barbara Caimi è il nuovo Direttore Sanitario; Sala Ibrida, esperienze e confronto: una delegazione del Santa Croce e Carle di Cuneo in visita presso l’Ospedale ASL di Biella; Sanità: Jacopo Massei è il nuovo direttore del dipartimento della salute mentale dell'Asl Toscana nord ovest; Sanità, Jacopo Massei nuovo direttore del dipartimento della salute mentale dell'Asl Toscana nord ovest.

Il direttore della Asl Palmieri in visita al prefetto D'Agostino: Obiettivo cure accessibili e conti in ordineUn confronto cordiale che avrà presto un seguito: il prefetto D’Agostino ha infatti anticipato l’intenzione di recarsi di persona tra le corsie dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti per conosc ... chietitoday.it

Asl Frosinone, il dg Cavaliere traccia la linea: «Ospedali e case di Comunità entro l'estate, 36 nuovi primari e Dea di II livello»A poco meno di un anno dalla sua nomina, il direttore generale della Asl di Frosinone Arturo Cavaliere traccia un primo bilancio e indica le priorità per il futuro della ... ilmessaggero.it

Il Direttore generale della ASL 02 Lanciano–Vasto–Chieti, Mauro Palmieri, ha assunto una decisione che desta forte preoccupazione: privare il Servizio aziendale delle professioni sanitarie (SAPS) delle funzioni di coordinamento e di gestione degli operator - facebook.com facebook

Assegnazione del personale Asl, Palmieri chiarisce: “Scelte strategiche, nessuno viene bypassato” x.com