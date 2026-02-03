Il difensore del Liverpool Ibrahima Konate è tornato per lo scontro con il Newcastle dopo la tragedia familiare per aiutare nella crisi degli infortuni video

Ibrahima Konate torna in campo contro il Newcastle dopo aver saltato alcune partite per la morte di suo padre. Il difensore del Liverpool ha deciso di partecipare alla gara, nonostante il dolore personale e la crisi degli infortuni che sta attraversando la squadra. La sua presenza in difesa è una notizia importante per i Reds, che cercano di rimanere in forma nonostante le perdite.

Breaking: Il difensore del Liverpool Ibrahima Konate ha saltato un paio di partite a causa della morte di suo padre, e avrebbe dovuto saltare anche lo scontro con il Newcastle sabato. Tuttavia, Konate era di nuovo in squadra per quella partita e segnò anche il gol finale della vittoria per 4-1, e l’allenatore Arne Slot dice che il nazionale francese lo aveva chiamato in anticipo e si era reso disponibile, essendo consapevole che la sua squadra stava affrontando una crisi di infortuni in difesa. “Mi ha chiamato all’inizio della settimana, voleva tornare prima perché sentiva che la squadra aveva davvero bisogno di lui”.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Konate Newcastle

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Konate Newcastle

Argomenti discussi: Liverpool pursuing Sunderland defender Lutsharel Geertruida; Virgil van Dijk diventa il primo difensore centrale nella storia della Champions League a registrare tre assist in una partita; Il Liverpool raggiunge l'accordo per il difensore francese Jérémy Jacquet; Il Liverpool è in trattativa per il prestito del difensore olandese.

Liverpool vicino a Jacquet. Il tecnico del Rennes Beye: Ottenuta la cifra che volevamoIl Liverpool avrebbe raggiunto un accordo totale per l'acquisto di Jérémy Jacquet, talentuoso difensore del Rennes, con il trasferimento. tuttomercatoweb.com

Liverpool, i Reds hanno messo a segno questo grande colpo di fine mercato! Strappato al Chelsea, operazione da 65 milioni! Tutti i dettagliLiverpool, i Reds hanno messo a segno questo grande colpo di fine mercato! Strappato al Chelsea, operazione da 65 milioni! Tutti i dettagli Il Liverpool ha piazzato un colpo di mercato di assoluto ril ... calcionews24.com

Gol, lacrime e un abbraccio commovente: Ibrahima #Konaté segna contro il #Newcastle e dedica la rete al padre scomparso, venendo travolto dall'affetto di tutto il #Liverpool e di #Alisson. #calcionews24 x.com

Il gol, le lacrime e l'abbraccio dei compagni. Quello di Ibrahima Konaté è stato il gol del 4-1 del Liverpool contro il Newcastle.Un gol arrivato all'ultimo minuto di partita su risultato acquisito. Eppure, è stato il gol più festeggiato dai suoi compagni di squadra. Il m - facebook.com facebook