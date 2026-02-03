Il Bologna non ha potuto nulla contro il Milan, che ha vinto con un netto 3-0. I rossoneri hanno mostrato tutta la loro forza, rimanendo in corsa per lo scudetto. La partita è stata una dimostrazione di potenza, con il Diavolo che ha dominato dall’inizio alla fine. Ora, la lotta al primo posto si riaccende.

La rincorsa al vertice dei rossoneri non ammetteva passi falsi e la risposta sul campo è stata una prova di forza che lascia poco spazio alle interpretazioni. Al Dall’Ara, il Milan ha saputo soffrire l’aggressività iniziale degli uomini di Italiano per poi colpire con cinismo e qualità, sfruttando le amnesie di una difesa emiliana apparsa troppo spesso vulnerabile. Se il Bologna sognava la svolta per interrompere un digiuno di vittorie che dura ormai da metà gennaio, l’impatto con la realtà milanista è stato dei più duri, confermando un trend negativo che vede i rossoblù raccogliere appena due punti nelle ultime sei uscite. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Il Diavolo travolge il Bologna: tris d’autorità e corsa scudetto riaperta

