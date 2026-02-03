Il diario di Gian Burrasca | musica gioco e ribellione sul palco del Municipale

Questa mattina il Teatro Municipale apre le porte a studenti delle scuole primarie e delle medie con lo spettacolo

Venerdì 6 febbraio due repliche per le scuole di Piacenza e provincia. Attesi circa 700 studenti La Stagione Young del Teatro Municipale entra nel vivo venerdì 6 febbraio, alle ore 9 e in replica alle ore 11, con "Il diario di Gian Burrasca" per il pubblico delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Sul podio Gian Francesco Amoroso alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana, nello spettacolo ideato da Camilla Berardi e Jacopo Rivani, che prende ispirazione dal celebre sceneggiato televisivo diretto da Lina Wertmüller negli anni Sessanta con una giovanissima Rita Pavone. Si ascolteranno le musiche e le canzoni originali composte per l’occasione da Nino Rota, qui proposte nel riarrangiamento di Damiano Drei: tra queste la famosissima "Viva la pappa col pomodoro!" che i bambini potranno cantare insieme ai protagonisti dello spettacolo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

