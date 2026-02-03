Il diario di Gian Burrasca | musica gioco e ribellione sul palco del Municipale
Questa mattina il Teatro Municipale apre le porte a studenti delle scuole primarie e delle medie con lo spettacolo
Venerdì 6 febbraio due repliche per le scuole di Piacenza e provincia. Attesi circa 700 studenti La Stagione Young del Teatro Municipale entra nel vivo venerdì 6 febbraio, alle ore 9 e in replica alle ore 11, con "Il diario di Gian Burrasca" per il pubblico delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Sul podio Gian Francesco Amoroso alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana, nello spettacolo ideato da Camilla Berardi e Jacopo Rivani, che prende ispirazione dal celebre sceneggiato televisivo diretto da Lina Wertmüller negli anni Sessanta con una giovanissima Rita Pavone. Si ascolteranno le musiche e le canzoni originali composte per l’occasione da Nino Rota, qui proposte nel riarrangiamento di Damiano Drei: tra queste la famosissima "Viva la pappa col pomodoro!" che i bambini potranno cantare insieme ai protagonisti dello spettacolo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Gian Burrasca
Il pestifero Gian Burrasca si racconta sul palco del Verdi
Il 21 gennaio 2026, al Teatro Verdi di Monte San Savino, si inaugura la stagione di teatro per famiglie Sciroppo di teatro© con “Il mio nome è Gian Burrasca”.
"Il mio nome è Gian Burrasca", "Cuore di pane" e "Anima blu"
Il teatro per ragazzi si presenta come un’occasione di crescita e condivisione, offrendo esperienze culturali pensate per tutta la famiglia.
Ultime notizie su Gian Burrasca
Argomenti discussi: Il mio nome è Gian Burrasca, Cuore di pane e Anima blu; Il pestifero Gian Burrasca si racconta sul palco del Verdi; L’Archivio di Stato di Chieti promuove Dietro il Sipario: un viaggio nella memoria; DIARIO CROCIATO / IL ROVESCIO DI BERGAMO.
Comicità Italiana. . Gian Burrasca e la bicicletta #GianBurrasca (1982) #AlvaroVitali - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.