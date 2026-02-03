Il cuore non basta Brescia non perdona | Melendugno cade al PalaGeorge

La Narconon Volley Melendugno esce sconfitta dal PalaGeorge di Montichiari, dove la Banca Valsabbina Millenium Brescia vince 3-0. La squadra di Melendugno parte male e fatica a trovare il ritmo, subendo le offensive avversarie. Brescia, invece, sfrutta bene le occasioni e conquista il primo posto in classifica, lasciando i pugliesi a zero punti all’inizio della Pool Promozione. Una sconfitta che complica il cammino di Melendugno, ora costretta a recuperare punti nelle prossime us

Nel posticipo della prima giornata di Pool Promozione, la Valsabbina Millenium si impone 3-0. Per le ragazze di coach Giunta pesano le assenze e un’influenza che ha falcidiato il gruppo in settimana MONTICHIARI – Inizia in salita il cammino della Narconon Volley Melendugno nella Pool Promozione. Il posticipo del lunedì sera regala il primato in classifica alla Banca Valsabbina Millenium Brescia, che tra le mura amiche del PalaGeorge firma un netto 3-0, vendicando l’eliminazione subita nei quarti di Coppa Italia. Un risultato che premia la solidità delle lombarde, ma che per Melendugno assume i contorni di un’occasione condizionata dalla sfortuna e dai problemi fisici.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Brescia Melendugno

Una notte storica al PalaGeorge di Montichiari: la Narconon Volley Melendugno conquista una vittoria memorabile contro la potente Brescia, portandosi in semifinale di Coppa Italia.

Nel Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Melendugno, si è vissuto un incontro di grande intensità tra Trento e la squadra locale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Brescia Melendugno

Argomenti discussi: Nutribullet, il cuore non basta: ko a Trieste. Ora l’ultimo posto fa sempre più paura; Dream, il cuore non basta: Udine vince 3-1, ma il sogno continua; Power Basket Nocera, il cuore non basta, passa Malvin PSA; Futsal B/M: il cuore non basta, Bernalda cade a Brindisi.

Non basta il cuore, Napoli Basket si arrende a TrapaniNon basta il cuore al Napoli Basket, che all’Alcott Arena si arrende a Trapani nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di campionato (90-97). Partita a ritmi altissimi, gli azzurri ... napoli.repubblica.it

Athletic Club Palermo, il cuore non basta: sconfitta di misura in trasferta con la Nuova Igea VirtusA Barcellona Pozzo di Gotto i padroni di casa vincono 1-0. Dopo 4 vittorie consecutive la formazione allenata da Ferraro si ferma ... palermotoday.it

1 Marzo 2026 – CORSA ROSA a Brescia "CUORE di DONNA ” ti invita a entrare in squadra con lei! UNITE SI PUÒ! La partecipazione è aperta a donne e uomini che desiderano correre insieme per una causa importante. palestra Skyline Montichiari per: Is - facebook.com facebook