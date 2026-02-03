Il cumino in cucina | più digeribilità e tanto gusto

Il cumino entra nelle cucine italiane più spesso di quanto si pensi. Piccoli semi dal sapore deciso, poco usati, ma con tanti vantaggi per la salute. Un’esperta spiega come inserirli facilmente nei piatti di tutti i giorni e perché vale la pena provarli.

Il cumino è una spezia che divide: c’è chi la ama e chi la evita, spesso senza averle mai dato una possibilità. "Dietro quei piccoli semi dal profumo intenso si nasconde una storia lunghissima e un potenziale interessante per la cucina e per il benessere quotidiano" spiega la dottoressa Gaia Gottardi, biologa, nutrizionista. "Utilizzato già nell’antico Egitto, citato in numerosi testi della tradizione ayurvedica, il cumino ha attraversato secoli e continenti mantenendo un ruolo centrale nelle cucine mediorientali, nordafricane e indiane. In questi contesti alimentari, ricchi di legumi, spezie e piatti elaborati, il cumino non serve solo a dare carattere, ma a rendere il pasto più digeribile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

