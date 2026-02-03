Il Comune prende in affitto diversi spazi acquei della piscina di Porto Fuori | Garanzia di continuità delle attività natatorie

Il Comune di Ravenna ha deciso di affittare spazi acquei nella piscina di Porto Fuori. La mossa serve a mantenere attive le attività natatorie mentre si svolgono i lavori di demolizione delle vasche da 25 e 50 metri. L’accordo vale dall’1 ottobre 2026 fino alla fine del 2027.

Dall’1 ottobre 2026 al 31 dicembre 2027 il Comune di Ravenna prenderà in affitto diversi spazi acquei della piscina della società sportiva 3 Laghi di Porto Fuori, con l’obiettivo di garantire la continuità delle attività natatorie durante i lavori di demolizione delle vasche da 25 e 50 metri.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

