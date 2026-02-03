Il Comune di Rimini paga le imprese in anticipo. Nel 2025, ha deciso di saldare le fatture con oltre otto giorni di anticipo rispetto alle scadenze. Una scelta che mira a dare più liquidità alle aziende e a rendere più efficiente la gestione dei pagamenti.

Nel 2025 il Comune di Rimini conferma e rafforza il proprio percorso virtuoso nella gestione dei pagamenti verso le imprese fornitrici, saldando le fatture con oltre otto giorni di anticipo rispetto alle scadenze previste. Il dato emerge dall’elaborazione realizzata dagli uffici comunali e pubblicata sul sito istituzionale, come previsto dalla normativa vigente. Alla data del 31 dicembre 2025, il tempo medio ponderato di ritardo (Tmr) si attesta infatti a -8,14 giorni, migliorando ulteriormente una tendenza già positiva: nel 2024 il valore era pari a -6,41 giorni, mentre nel 2023 si fermava a -3,76. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Comune paga in anticipo le imprese

