Il comune che accoglie i nuovi nati con Il Primo Dono un gesto di vicinanza alle famiglie
Il Comune di Dolzago ha deciso di accogliere i nuovi nati con un gesto simbolico chiamato
Il Comune di Dolzago ha avviato una collaborazione con "Tinnamoreraidime", associazione no profit con sede a Galbiate, composta da genitori che hanno vissuto in prima persona l’esperienza della prematurità o della malattia neonatale. La onlus è impegnata nel sostegno di progetti e nella raccolta.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Dolzago Galbiate
