Il comune che accoglie i nuovi nati con Il Primo Dono un gesto di vicinanza alle famiglie

Il Comune di Dolzago ha deciso di accogliere i nuovi nati con un gesto simbolico chiamato

Il Comune di Dolzago ha avviato una collaborazione con "Tinnamoreraidime", associazione no profit con sede a Galbiate, composta da genitori che hanno vissuto in prima persona l’esperienza della prematurità o della malattia neonatale. La onlus è impegnata nel sostegno di progetti e nella raccolta.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondimenti su Dolzago Galbiate

Il 6 gennaio a Volturara Irpina si è svolta la prima Festa dell'Accoglienza dei nuovi nati, un evento che ha coinvolto l’intera comunità.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Dolzago Galbiate

Argomenti discussi: Genova accoglie i nuovi piccoli cittadini con il Baby Kit; Via all'accoglienza dei senza dimora all'Eur. E il Comune zittisce i contrari; Nidi e servizi per l'infanzia; Cultura, Chiesa della Spina: inaugurata la mostra La mensa della luce di Lorenzo D’Angiolo.

Spiagge Il Tar accoglie la tesi dell’Antitrust: Gare subito, affidamenti già questa estateLa sentenza emessa sul ricorso presentato nel luglio 2024 azzera anche la proroga delle concessioni che fu disposta successivamente ... msn.com

Il Comune di Maida accoglie i nuovi nati: al via il Kit Nascita per tutti i bambini dal 2026Maida - 'Il Comune di Maida rafforza il proprio impegno a sostegno delle famiglie e della natalità con una significativa iniziativa rivolta ai più piccoli cittadini. A partire dal 2026, l’Amministrazi ... lametino.it

Sempre dono di Maria, da Misurina. Scattate al primo mattino. - facebook.com facebook