Il Como acquista Adrian Lahdo giovane promessa soffiata al Chelsea

Il Como annuncia l’arrivo di Adrian Lahdo, giovane attaccante nato nel 2007. Il club ha depositato all’ultimo minuto il contratto con il giocatore, che arriva dall’Hammarby a titolo definitivo. Lahdo, che era nel mirino di diverse squadre, ha scelto di vestire la maglia azzurra e si prepara a debuttare con i biancoblù.

