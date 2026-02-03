Il Como acquista Adrian Lahdo giovane promessa soffiata al Chelsea
Il Como annuncia l’acquisto di Adrian Lahdo, giovane attaccante svedese nato nel 2007. Il club ha depositato all’ultimo minuto il contratto con il giocatore, che arriva a titolo definitivo dall’Hammarby. Lahdo, che ha attirato l’attenzione di diversi scout, si unirà alla squadra per la nuova stagione.
Depositato all'ultimo minuto il contratto del 2007 Adrian Lahdo che arriva a titolo definitivo dall'Hammarby. Il Como chiude il mercato con il colpo Adrian Lahdo: classe 2007, cresciuto nell’Hammarby. Si parla di una operazione da 12 milioni avviata in extremis per battere la concorrenza del.🔗 Leggi su Quicomo.it
Approfondimenti su Como Lahdo
Chi è Adrian Lahdo, il talento neomaggiorenne dell’Hammarby che il Como ha pagato a peso d’oro
Il Como ha ufficializzato l’acquisto di Adrian Lahdo, il giovane talento svedese nato nel 2007.
Ultime notizie su Como Lahdo
Argomenti discussi: Il Como acquista Adrian Lahdo, giovane promessa soffiata al Chelsea; Chi è Adrian Lahdo, il talento neomaggiorenne dell'Hammarby che il Como ha pagato a peso d'oro; UFFICIALE – Como, depositato sul gong il contratto di Lahdo! Arriva per 12 milioni, c’era anche il Chelsea; Chi é Lahdo, il nuovo talento comprato dal Como che voleva anche il Chelsea.
Como, colpo in prospettiva dalla Svezia: preso in extremis il 2007 Adrian LahdoColpo in extremis del Como. Il club lariano ha acquistato a titolo definitivo il classe 2007 Adrian Lahdo dall’Hammarby. tuttomercatoweb.com
Chi è Adrian Lahdo, il talento neomaggiorenne dell’Hammarby che il Como ha pagato a peso d’oroIl Como chiude il mercato con Adrian Lahdo: classe 2007, cresciuto nell'Hammarby, operazione da 12 milioni per battere la concorrenza del Chelsea ... fanpage.it
Como 1907 è lieto di annunciare l'ingaggio a titolo definitivo fino al 2031 del centrocampista svedese diciottenne Adrian Lahdo dall’Hammarby IF. Nato nel 2007, Lahdo è un centrocampista cresciuto nel club svedese dell'Hammarby arrivando a firmare il prim - facebook.com facebook
UFFICIALE - Como, ingaggiato Adrian Lahdo dall’Hammarby IF ift.tt/3aPrHIM x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.