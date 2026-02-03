Il Como annuncia l’acquisto di Adrian Lahdo, giovane attaccante svedese nato nel 2007. Il club ha depositato all’ultimo minuto il contratto con il giocatore, che arriva a titolo definitivo dall’Hammarby. Lahdo, che ha attirato l’attenzione di diversi scout, si unirà alla squadra per la nuova stagione.

Depositato all'ultimo minuto il contratto del 2007 Adrian Lahdo che arriva a titolo definitivo dall'Hammarby. Il Como chiude il mercato con il colpo Adrian Lahdo: classe 2007, cresciuto nell’Hammarby. Si parla di una operazione da 12 milioni avviata in extremis per battere la concorrenza del.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Como Lahdo

Il Como ha ufficializzato l’acquisto di Adrian Lahdo, il giovane talento svedese nato nel 2007.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Como Lahdo

Argomenti discussi: Il Como acquista Adrian Lahdo, giovane promessa soffiata al Chelsea; Chi è Adrian Lahdo, il talento neomaggiorenne dell'Hammarby che il Como ha pagato a peso d'oro; UFFICIALE – Como, depositato sul gong il contratto di Lahdo! Arriva per 12 milioni, c’era anche il Chelsea; Chi é Lahdo, il nuovo talento comprato dal Como che voleva anche il Chelsea.

Como, colpo in prospettiva dalla Svezia: preso in extremis il 2007 Adrian LahdoColpo in extremis del Como. Il club lariano ha acquistato a titolo definitivo il classe 2007 Adrian Lahdo dall’Hammarby. tuttomercatoweb.com

Chi è Adrian Lahdo, il talento neomaggiorenne dell’Hammarby che il Como ha pagato a peso d’oroIl Como chiude il mercato con Adrian Lahdo: classe 2007, cresciuto nell'Hammarby, operazione da 12 milioni per battere la concorrenza del Chelsea ... fanpage.it

Como 1907 è lieto di annunciare l'ingaggio a titolo definitivo fino al 2031 del centrocampista svedese diciottenne Adrian Lahdo dall’Hammarby IF. Nato nel 2007, Lahdo è un centrocampista cresciuto nel club svedese dell'Hammarby arrivando a firmare il prim - facebook.com facebook

UFFICIALE - Como, ingaggiato Adrian Lahdo dall’Hammarby IF ift.tt/3aPrHIM x.com