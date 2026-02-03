Il cielo è un arcobaleno che si muove di Anna Biasi | presentazione del libro

Domenica pomeriggio, alla Biblioteca del Vicolo a Brindisi, si tiene la presentazione del nuovo romanzo di Anna Biasi, “Il cielo è un arcobaleno che si muove”. L’autrice sarà lì per parlare del suo libro, che sarà disponibile per i lettori. L’evento inizia alle 17:00 e promette di essere un’occasione per incontrare l’autrice e scoprire di più sul suo lavoro.

L’incontro propone un momento intenso e delicato di riflessione sul tema dell’autismo, affrontato attraverso una narrazione originale, potente e profondamente umana. Il romanzo racconta la storia di Anaïs, madre di un bambino autistico non verbale, sviluppandosi attraverso una struttura letteraria unica: ogni capitolo viene narrato in due versioni speculari, “dolce” e “amara”, proprio come il caffè. Da una parte il mondo fantastico, dall’altra la realtà cruda della quotidianità. Ne nasce un dialogo continuo tra immaginazione e dolore, tra fuga e accettazione, tra silenzio e bisogno di essere ascoltati.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Approfondimenti su Anna Biasi

Ultime notizie su Anna Biasi

