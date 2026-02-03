Enrico Nigiotti torna sul palco di Sanremo con una nuova consapevolezza e il cuore rivolto ai suoi due figli. Dopo aver lavorato come magazziniere, oggi si presenta con la stessa passione di sempre. La sua canzone,

( a skanews) — Enrico Nigiotti ritorna al Festival di Sanremo per presentare Ogni volta che non so volare, una canzone che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Il brano è parte di un progetto più grande che ha portato all’album Maledetti Innamorati in uscita a marzo. Enrico Nigiotti, tra vita privata e carriera. guarda le foto «È un album che racchiude tutta la mia nuova vita, anche certi concetti che magari avevo già detto come può essere l’amore, può essere anche la vita stessa, però ho parlato più raccontato con una consapevolezza sicuramente diversa rispetto a 5 anni fa che era l’ultimo disco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il cantautore torna al Festival con una consapevolezza nuova e il cuore rivolto ai suoi due figli. Da quando faceva il magazziniere a oggi, la sua ricetta non è cambiata

