Il cantautore torna al Festival con una consapevolezza nuova e il cuore rivolto ai suoi due figli Da quando faceva il magazziniere a oggi la sua ricetta non è cambiata
Enrico Nigiotti torna sul palco di Sanremo con una nuova consapevolezza e il cuore rivolto ai suoi due figli. Dopo aver lavorato come magazziniere, oggi si presenta con la stessa passione di sempre. La sua canzone,
( a skanews) — Enrico Nigiotti ritorna al Festival di Sanremo per presentare Ogni volta che non so volare, una canzone che parla di un amore universale, capace di unire e sostenere senza giudicare. Il brano è parte di un progetto più grande che ha portato all’album Maledetti Innamorati in uscita a marzo. Enrico Nigiotti, tra vita privata e carriera. guarda le foto «È un album che racchiude tutta la mia nuova vita, anche certi concetti che magari avevo già detto come può essere l’amore, può essere anche la vita stessa, però ho parlato più raccontato con una consapevolezza sicuramente diversa rispetto a 5 anni fa che era l’ultimo disco. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Approfondimenti su Enrico Nigiotti
Crepet, il post che divide: “Paese fondato sul divano, con i figli abbiamo sbagliato tutto”. E la sua ricetta per la “ribellione”
Ha amato i gatti quanto i suoi libri: bibliotecaria romana lascia la sua eredità ai randagi e scioglie il cuore
Ultime notizie su Enrico Nigiotti
Argomenti discussi: Sanremo 2026, Enrico Nigiotti: In un mondo a cento all'ora a me piace camminare piano; La scaletta di Renato Zero in concerto a Roma; Torna il Premio Enzo Jannacci al Festival di Sanremo; Alessandro Azara torna con Al di là delle nuvole: il nuovo concept album tra rock, introspezione e libertà.
Garou torna in scena: al Cannet il concerto più intimo di una carriera lunga trent’anniL’11 febbraio 2027 a La Palestre il cantautore canadese presenta Garou Solo, uno spettacolo tra musica, memoria e nuove visioni sonore ... montecarlonews.it
Il 24 novembre 2026 TUTTOBRUNORI arriva al Teatro Rendano: canzoni, monologhi e un nuovo viaggio nel mondo del cantautoreLa tournée teatrale del 2026 fa tappa a Cosenza: uno spettacolo che unisce musica e narrazione, mentre arriva su Rai 3 il documentario Il tempo delle noci ... cosenzachannel.it
Il cantautore torna al Festival con 'Ogni volta che non so volare' e si apre sui cambiamenti della sua vita e il nuovo album - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.