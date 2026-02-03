Il bollo auto non pagato va in prescrizione dopo 3 anni ma a una condizione

Il bollo auto non pagato si può far prescrivere dopo tre anni, ma solo a certe condizioni. La legge prevede che se non si riceve nessuna comunicazione o richiesta di pagamento in quel periodo, il debito si estingue. Tuttavia, il problema resta: il bollo va comunque pagato ogni anno, anche se il veicolo è fermo in garage e non circola. Chi ha dimenticato di pagarlo e non ha ricevuto avvisi può rischiare di non dover più pagare, ma deve essere sicuro che siano passati i tre anni senza interruzioni.

Bollo auto in scadenza: ci risiamo. La tassa annuale è collegata direttamente al possesso del veicolo e quindi va regolarmente pagata anche se il mezzo rimane inutilizzato, fermo in garage. Ma cosa succede se l'automobilista dimentica di pagarlo, oppure se salta un'annualità? A quel punto.

