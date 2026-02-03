Damiano Michieletto ha aperto la cerimonia di inaugurazione dei Giochi con un’interpretazione che ha ricordato l’opera “Aida”. Ha parlato di come il nazionalpop sia il vero cuore di questa festa, coinvolgendo il pubblico con un sorriso. Tra battute e citazioni, ha ricordato Checco Zalone e il successo inatteso di “Primavera”, che ha raccolto oltre due milioni e quattrocentomila euro in sala. Un risultato sorprendente per un film in costume su Vivaldi, che ha dimostrato come il cinema italiano possa ancora sorprendere.

"Siamo una squadra fortissimi”. Cita Checco Zalone, suo avversario al botteghino del cinema, “ovviamente imbattibile, però Primavera è andato inaspettatamente bene, due milioni e 400 mila euro d’incasso, per un film del genere, in costume, su Vivaldi, non era scontato. Certo, un pochino meno di Buen camino ”, segue risata. Parola di Damiano Michieletto, 50 anni, regista d’opera geniale quindi amatissimo oppure odiatissimo, in questo mondo le mezze misure non sono previste nemmeno per le mezze calzette, figuriamoci per i veri grandi, ora anche di cinema, en passant firma del Foglio e adesso fra gli autori della cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi, venerdì a San Siro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il bello del nazionalpop. E inaugurare i Giochi è un po' come fare "Aida". Parla Damiano Michieletto

