Un’indagine di Report mette in discussione la provenienza del 70% dei tartufi venduti alle fiere di Alba. Secondo l’inchiesta, molti di questi tuberi arrivano dall’estero, nonostante si parli di un prodotto simbolo della città. La domanda cresce, ma l’offerta si riduce, complicando ancora di più il quadro. I commercianti sono sotto pressione e i consumatori devono fare i conti con questa realtà poco trasparente.

Un’inchiesta di Report sul tartufo di Alba sparge dubbi sulla provenienza del tuber magnatum pico. Il tubero vede una condizione particolare: per i cambiamenti climatici la domanda aumenta e l’offerta diminuisce sempre di più. E allora c’è chi si arrangia: «Ho un’azienda agricola che affitta delle tartufaie e si autofattura il prodotto che prende» svela davanti alle telecamere un operatore anonimo. Così, tutto il tartufo che arriva da fuori può diventare prodotto da quella tartufaia. Il tartufo di Alba. E il tartufo di Alba allora? «Alla Fiera di Alba si comprano i tartufi migliori, perché sono meticolosamente selezionati e garantiti da una commissione di giudici di analisi sensoriale», dice a La Stampa Mauro Carbone, direttore del Centro Nazionale Studi Tartufo che ha sede proprio nella capitale delle Langhe.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Alba Tartufo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alba Tartufo

Argomenti discussi: Alba, lo storico tartufaio: Sempre disponibile e costa meno, il 70% arriva dall’estero; Il 70% dei tartufi delle fiere di Alba viene dall’estero; Tartufo bianco, stagione sottotono nel Basso Mantovano: Colpa dei cambiamenti climatici; Tartufo, abbattuto il vecchio mercato di Acqualagna. L'assessore Baldelli: Ci sarà una nuova struttura coperta.

«Il 70% dei tartufi delle fiere di Alba viene dall’estero»L'inchiesta di Report e le parole del presidente di un'associazione di cavatori: «Ciò che è stato raccolto nei Balcani o nell'Est Europa diventa - in questo caso - tartufo bianco di Alba» ... open.online

Report e i tartufi, il caso scuote Alba. "Ma l'importante è la qualità del prodotto" x.com

Éleat Tartufi Alba - facebook.com facebook