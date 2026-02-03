Il 2026 non si improvvisa | perché andare a vista non è più sostenibile

Il 2026 si avvicina e non è più il momento di improvisare. In un mondo che cambia rapidamente, affidarsi all’improvvisazione diventa un rischio, non una strategia. Il nuovo anno richiede pianificazione e chiarezza, non si può più navigare a vista. È ora di mettere da parte le imprevedibilità e guardare avanti con metodo.

In un contesto sempre più complesso, affidarsi all'improvvisazione non è flessibilità ma rischio. Il nuovo anno chiede metodo e visione.. Per anni "andare a vista" è stato considerato un segno di adattabilità. Oggi, però, questa modalità di gestione mostra tutti i suoi limiti. Il 2026 si apre in un contesto complesso, in cui improvvisare non significa essere flessibili, ma esporsi a rischi sempre più elevati. Improvvisare vuol dire reagire, non scegliere. Significa prendere decisioni sotto pressione, spesso quando il margine di manovra è già ridotto. Famiglie e imprese che gestiscono il proprio percorso senza una pianificazione strutturata finiscono per rincorrere scadenze, urgenze e problemi che potevano essere previsti.

